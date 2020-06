Avec la crise liée au Covid-19, le Trophée BNP Paribas de la famille était en danger. Mais les organisateurs ont tout fait pour que cette épreuve unique puisse avoir lieu.

Ce circuit national en double familial créé en 1997 aura donc bien lieu pour la 24ème fois.

En effet, suite à l’autorisation le 24 juin par la Fédération Française de Tennis pour la reprise de la compétition en double, Sport Plus Conseil, organisateur de l’événement, est en effet en mesure de proposer un circuit d’au moins 40 phases qualificatives qui se dérouleront dans toutes les régions de France et ce, dès le 5 juillet et jusqu’à fin septembre.

La grande finale nationale est bien programmée comme chaque année au début des vacances de Toussaint (17 au 22 Octobre) à La Grande Motte, sur les 15 courts dédiés du Tennis Club municipal et au sein du Club Belambra presqu’ile du Ponant pour la partie réceptive.

L’édition 2020 du « Trophée BNP Paribas de la Famille, le Rendez-vous annuel du tennis loisir en France », peut donc maintenant débuter et célébrer comme un symbole, dans la période que nous venons tous de traverser, le plaisir simple du tennis en famille.

We Love Tennis est devenu cette année partenaire de cet évènement qui allie convivialité et esprit d’équipe.

