🇫🇷 Les capi­taines des équipes de France de @BJKCup by @BNPParibas et de @DavisCup, Julien Benneteau et Sébastien Grosjean, ont été recon­duits pour une durée de 3 ans jusqu’aux Jeux de Paris 2024.#BJKCup #DavisCup pic.twitter.com/iUNFOZ9djt