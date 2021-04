Au cours d’un entre­tien avec la presse écrite régio­nale ce jeudi 29 avril, le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé son plan pour sortir progres­si­ve­ment du confi­ne­ment et des restric­tions sanitaires.

Pour commencer, le président a confirmé la réou­ver­ture des établis­se­ments spor­tifs de plein air et couverts pour les spec­ta­teurs à partir du 19 mai. Pour le moment, une jauge de 800 en inté­rieur et 1 000 en exté­rieur sera auto­risée avant une poten­tielle augmen­ta­tion jusqu’à 5 000, à partir du 9 juin, avec un couvre‐feu à 23 heures.

Pour rappel, Roland Garros a récem­ment déplacé son tournoi d’une semaine dans l’es­poir d’accueillir le plus de personnes possible. Se dérou­lant du 30 mai au 13 juin 2021, le Grand Chelem pari­sien aura donc la possi­bi­lité de rece­voir du public durant toute la quin­zaine avec un pic de 5000 spec­ta­teurs par court à partir du 9 juin et des quarts de finale.

Concernant les acti­vités spor­tives, Emmanuel Macron a égale­ment confirmé la réou­ver­ture des acti­vités spor­tives de plein air et dans les lieux couverts (avec proto­cole) à partir du 19 mai 2021.

Une excel­lente nouvelle pour tous les prati­quants et ils sont nombreux.