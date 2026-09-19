« Je ne m’attendais pas forcément à ça. Ce n’est pas ce que j’avais entendu ou compris. C’était assez différent par rapport à ce sur quoi je m’attendais de lui », a déclaré Arthur Rinderknech à L’Équipe après sa défaite surprise face au 205e mondial, Liam Draxl, pour le premier match de la rencontre de Coupe Davis entre le Canada et la France.
Invité à réagir aux propos du Français, qui a par ailleurs sous‐entendu qu’il aurait été mal préparé par le staff tricolore, le Canadien a simplement expliqué que beaucoup de joueurs ne le connaissaient pas vraiment.
« Le court est très rapide, il n’y avait vraiment pas le temps de jouer en défense ou d’attendre au fond de court qu’il commette une faute, souriait Draxl après la plus belle victoire de sa carrière. Dès qu’on a une balle courte, boum, il faut y aller, tenter sa chance. On voit un espace, boum, il faut foncer. J’ai probablement la réputation d’être un joueur accrocheur (« grinder ») et plutôt défensif, mais de par mon parcours, j’ai été formé sur un court intérieur extrêmement rapide sous une bulle à Newmarket, en Ontario, à m’entraîner avec mon père. J’ai l’impression que les gens qui ne me connaissent pas très bien me mettent un peu dans une case en pensant que je reste juste derrière la ligne de fond à batailler. Mais je pense vraiment que le jeu au filet est l’une de mes forces. Avec Arthur, on joue sur des circuits différents. Il ne me connaît probablement pas très bien. C’était donc peut‐être une surprise pour lui, mais j’ai frappé énormément de volées dans ma vie, donc ce que j’ai fait n’est pas une surprise pour moi. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 15:15