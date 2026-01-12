Les parcours de Loïs Boisson et d’Arthur Fils sont à peu près iden­tiques et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le tennis tricolore.

Ce matin, Loïs a du déclarer forfait pour l’Open d’Australie, un tournoi qu’elle ne connais­sait pas. C’est vrai­ment un coup dur d’au­tant que ce forfait n’est pas le premier, la Française n’ayant plus joué depuis le mois d’octobre.

« Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois, une période diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment, ces bles­sures qui m’empêche d’être là où j’ai­me­rais être et faire ce que j’aime le plus », a notam­ment écrit l’ac­tuelle 35e mondiale sur son compte Instagram.