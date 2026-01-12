Les parcours de Loïs Boisson et d’Arthur Fils sont à peu près identiques et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le tennis tricolore.
Ce matin, Loïs a du déclarer forfait pour l’Open d’Australie, un tournoi qu’elle ne connaissait pas. C’est vraiment un coup dur d’autant que ce forfait n’est pas le premier, la Française n’ayant plus joué depuis le mois d’octobre.
« Je vis une période très compliquée depuis plusieurs mois, une période difficile mentalement et physiquement, ces blessures qui m’empêche d’être là où j’aimerais être et faire ce que j’aime le plus », a notamment écrit l’actuelle 35e mondiale sur son compte Instagram.
