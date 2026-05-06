A Madrid, Loïs n’avait pas pesé lourd, à Rome on a assisté à peu près à la même chose face à Siniakova. La Francaise a été sortie en deux manches (6−2, 6–3) sans avoir pu vraiment combattre. Interrogée par l’Equipe, il semble qu’elle soit un peu au bout de rouleau et sans solution : « Sur le match d’aujourd’hui (mercredi), je n’ai pas de douleurs, après ça peut m’arriver sur de longs entraînements. Il va falloir que ça parte à un moment donné pour que je sois complètement relâchée. Pour la suite, on va voir par rapport au bras comment ça évolue les prochains jours, faire des entraînements plus longs. Malheureusement, je n’ai pas pu me tester sur ce match »
La dernière solution pour se tester est la semaine avant Roland‐Garros, elle était sur la liste des IS de Strasbourg mais sans être officiellement engagé.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 18:25