A Madrid, Loïs n’avait pas pesé lourd, à Rome on a assisté à peu près à la même chose face à Siniakova. La Francaise a été sortie en deux manches (6−2, 6–3) sans avoir pu vrai­ment combattre. Interrogée par l’Equipe, il semble qu’elle soit un peu au bout de rouleau et sans solu­tion : « Sur le match d’au­jourd’hui (mercredi), je n’ai pas de douleurs, après ça peut m’ar­river sur de longs entraî­ne­ments. Il va falloir que ça parte à un moment donné pour que je sois complè­te­ment relâ­chée. Pour la suite, on va voir par rapport au bras comment ça évolue les prochains jours, faire des entraî­ne­ments plus longs. Malheureusement, je n’ai pas pu me tester sur ce match »

La dernière solu­tion pour se tester est la semaine avant Roland‐Garros, elle était sur la liste des IS de Strasbourg mais sans être offi­ciel­le­ment engagé.