Battue plus que sèchement au premier tour de Madrid par l’Américaine Peyton Stearns (6−1, 6–3), la joueuse française était évidemment déçue par cette reprise mais comme elle l’a expliqué il faut pas s’enfermer dans une spirale négative. C’est ce qu’elle a dit avec ses mots à nos confères de l’Equipe.
« Ce retour pour être honnête, je l’avais visualisée différemment, je ne vais pas visualiser une défaite comme ça. Mais je m’attendais aussi à ce que ça puisse être dur, ou que ça puisse aller beaucoup mieux. Forcément, je n’avais pas anticipé ça. Mais je savais que tout pouvait arriver au vu des longs mois sans jouer. Le point positif, c’est que je suis sur un court de tennis. Je suis là, je peux jouer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais qu’en jouant, en enchaînant les semaines, ça va revenir et je vais retrouver des repères ».
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 08:32