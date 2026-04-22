Battue plus que sèche­ment au premier tour de Madrid par l’Américaine Peyton Stearns (6−1, 6–3), la joueuse fran­çaise était évidem­ment déçue par cette reprise mais comme elle l’a expliqué il faut pas s’en­fermer dans une spirale néga­tive. C’est ce qu’elle a dit avec ses mots à nos confères de l’Equipe.

« Ce retour pour être honnête, je l’avais visua­lisée diffé­rem­ment, je ne vais pas visua­liser une défaite comme ça. Mais je m’at­ten­dais aussi à ce que ça puisse être dur, ou que ça puisse aller beau­coup mieux. Forcément, je n’avais pas anti­cipé ça. Mais je savais que tout pouvait arriver au vu des longs mois sans jouer. Le point positif, c’est que je suis sur un court de tennis. Je suis là, je peux jouer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais qu’en jouant, en enchaî­nant les semaines, ça va revenir et je vais retrouver des repères ».