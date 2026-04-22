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Loïs Boisson, sèche­ment battue pour son grand retour : « Je savais que tout pouvait arriver au vu des longs mois sans jouer. Le point positif, c’est que je suis sur un court de tennis »

Par
Laurent Trupiano
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Battue plus que sèche­ment au premier tour de Madrid par l’Américaine Peyton Stearns (6−1, 6–3), la joueuse fran­çaise était évidem­ment déçue par cette reprise mais comme elle l’a expliqué il faut pas s’en­fermer dans une spirale néga­tive. C’est ce qu’elle a dit avec ses mots à nos confères de l’Equipe.

« Ce retour pour être honnête, je l’avais visua­lisée diffé­rem­ment, je ne vais pas visua­liser une défaite comme ça. Mais je m’at­ten­dais aussi à ce que ça puisse être dur, ou que ça puisse aller beau­coup mieux. Forcément, je n’avais pas anti­cipé ça. Mais je savais que tout pouvait arriver au vu des longs mois sans jouer. Le point positif, c’est que je suis sur un court de tennis. Je suis là, je peux jouer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais qu’en jouant, en enchaî­nant les semaines, ça va revenir et je vais retrouver des repères ».

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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