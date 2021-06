Laurent Lokoli a réagi au sujet du trai­te­ment qu’il juge assez dur concer­nant les perfor­mances des trico­lores. Selon lui, la géné­ra­tion Monfils, Simon, Tsonga, Gasquet a fait le « boulot » pour tenter de construire la plus belle des carrières. Selon lui, il ne faut pas tirer sur l’am­bu­lance. Si son propos est audible, il est aussi obli­ga­toire de rappeler que Stanislas Wawrinka, Marin Cilic, ou encore Juan Martin Del Poltro sont parvenus à fran­chir ce palier qui leur permet de marquer l’his­toire de ce sport où les titres du Grand Chelem sont et reste­ront la marque des plus grands…

On ne doit pas tout remettre en cause pour une défaite, ceux qui aujourd’hui regrette Gaël,Jo,Richard et Gilles étaient pour­tant les premiers à bana­liser les immenses résul­tats qu’ils pouvaient accomplir. — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) June 4, 2021