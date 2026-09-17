Luca Van Assche est de retour en équipe de France de Coupe Davis, deux ans et demi après sa première sélec­tion en 2024. Le Français retrouve les Bleus à l’occasion de la rencontre face au Canada, disputée ce week‐end à Québec.

Dans l’émission de la FFT Un jour avec les Bleus, qui suit le quoti­dien de l’équipe de France pendant cette semaine de Coupe Davis, Van Assche a été inter­rogé sur son retour en sélec­tion et sur les émotions que cela lui procurait.

Le Français recon­naît que l’attente a été longue. Mais voir ses compa­triotes défendre les couleurs trico­lores lors des précé­dentes rencontres lui a égale­ment servi de moti­va­tion, tout en lui rappe­lant les souve­nirs de sa première sélec­tion à Taipei.

« Oui, c’est sûr que c’est assez long parce que deux ans et demi, ce n’est pas rien. J’ai vécu pas mal de choses. À chaque rencontre, je voyais les autres jouer. Ça me rappe­lait de bons souve­nirs de Taipei. Donc c’est sûr que c’est long, mais du coup, je profite encore plus main­te­nant que je suis ici, à Québec » a déclaré Luca Van Assche.