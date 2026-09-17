Luca Van Assche est de retour en équipe de France de Coupe Davis, deux ans et demi après sa première sélection en 2024. Le Français retrouve les Bleus à l’occasion de la rencontre face au Canada, disputée ce week‐end à Québec.
Dans l’émission de la FFT Un jour avec les Bleus, qui suit le quotidien de l’équipe de France pendant cette semaine de Coupe Davis, Van Assche a été interrogé sur son retour en sélection et sur les émotions que cela lui procurait.
Le Français reconnaît que l’attente a été longue. Mais voir ses compatriotes défendre les couleurs tricolores lors des précédentes rencontres lui a également servi de motivation, tout en lui rappelant les souvenirs de sa première sélection à Taipei.
« Oui, c’est sûr que c’est assez long parce que deux ans et demi, ce n’est pas rien. J’ai vécu pas mal de choses. À chaque rencontre, je voyais les autres jouer. Ça me rappelait de bons souvenirs de Taipei. Donc c’est sûr que c’est long, mais du coup, je profite encore plus maintenant que je suis ici, à Québec » a déclaré Luca Van Assche.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 19:46