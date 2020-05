Après son premier entrainement à Roland-Garros, Lucas Pouille a répondu aux médias présents. Le Nordiste s’est notamment exprimé sur le sujet Dominic Thiem : « Je me sens assez proche de la position prise par Dominic. Son constat sur ceux qui font des efforts et ceux qui n’ont font pas est réaliste. Ce que je sais c’est que si on me le demande, je donnerai. Cette crise va toucher tout l’écosystème du tennis, et certains tournois seront en difficulté mais on est pas les plus à plaindre, il faut relativiser. C’est dans cette période unique qu’il faudra compter sur les ressources de l’ATP »