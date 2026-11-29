De passage ce dimanche dans l’émis­sion « Bartoli Time » sur RMC Sport, Lucas Pouille, qui a décidé de reprendre sa carrière après deux ans de bles­sures, période pendant laquelle il a notam­ment coaché Arthur Rinderknech, a été inter­rogé sur la procé­dure en cours concer­nant ce dernier.

Pour rappel, l’ac­tuel 57e joueur mondial est accusé d’avoir refusé un contrôle anti‐dopage inopiné et sera jugé au mois de février par un tribunal indé­pen­dant, qui pour­rait lui infliger une suspen­sion de quatre ans.

🎾 Invité de « Bartoli Time » sur RMC ce samedi, Lucas Pouille a réagi à la menace de suspen­sion de dopage qui plane au‐dessus de la tête d’Arthur Rinderknech. D’après le Français de 32 ans, celui qu’il a entraîné pendant un an et demi est « inno­cent ».https://t.co/4antsKpsuA — RMC Sport (@RMCsport) November 29, 2026

« Je vais un peu répondre en touche. Aujourd’hui, je ne suis pas vrai­ment auto­risé à donner des détails pour le moment, comme Arthur a pu le déclarer dans son message qu’il a posté. La seule chose que je peux assurer, c’est qu’il est à 100% inno­cent, car je sais exac­te­ment ce qu’il s’est passé depuis le premier jour. »