De passage ce dimanche dans l’émission « Bartoli Time » sur RMC Sport, Lucas Pouille, qui a décidé de reprendre sa carrière après deux ans de blessures, période pendant laquelle il a notamment coaché Arthur Rinderknech, a été interrogé sur la procédure en cours concernant ce dernier.
Pour rappel, l’actuel 57e joueur mondial est accusé d’avoir refusé un contrôle anti‐dopage inopiné et sera jugé au mois de février par un tribunal indépendant, qui pourrait lui infliger une suspension de quatre ans.
« Je vais un peu répondre en touche. Aujourd’hui, je ne suis pas vraiment autorisé à donner des détails pour le moment, comme Arthur a pu le déclarer dans son message qu’il a posté. La seule chose que je peux assurer, c’est qu’il est à 100% innocent, car je sais exactement ce qu’il s’est passé depuis le premier jour. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 17:50