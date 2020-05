Nicolas Mahut a accordé une interview à Ouest-France où il s’exprime notamment sur la fin de sa carrière. Et son discours est plein de sagesse et de cohérence : « Très honnêtement, j’avais prévu de prendre un temps de réflexion à la fin de cette année pour réfléchir à ce que je voulais faire. Est-ce que 2020 aurait été ma dernière ? Est-ce que j’aurais continué ? À partir du moment où les JO ont été reportés, je prendrai ce moment de réflexion dans un an. Aujourd’hui, c’est trop tôt pour le dire. Ce n’est pas une réponse que je veux prendre à la légère. À mon âge, je ne peux pas arrêter pour reprendre ensuite, comme certains ont pu le faire. Si je continue, je veux savoir pourquoi je le fais. »

Très actif lors de ce confinement sur les réseaux sociaux, l’Angevin risque de participer aussi à la tournée de Thierry Ascione, vu qu’il est pensionnaire de son académie.