Adrian Mannarino est un joueur attachant et son style est complètement unique. S’il parvient à s’en sortir sur dur et sur herbe, on peut pas dire qu’il soit très efficace. A Rome, il vient d’enregistrer sa 13ème défaites consécutives. Il s’est incliné face à Dzumhour en deux manches : 6–4, 6–0.
❌ 13 derrotas consecutivas.— Punto de Break (@PuntoDBreak) May 6, 2026
😳 24 derrotas consecutivas en Masters 1000 o Grand Slam.
🧱 Adrian MANNARINO y la tierra batida, una relación que merece análisis.
🟠✍️ ¿Vamos camino de una racha histórica ? @TheMagician5GS desgrana la ‘paradoja Adrian’https://t.co/eqXC6YqUIn
43ème au classement ATP, on espère vivement que cette série va prendre fin à Roland‐Garros. Adrian reste sur 6 défaites au premier tour et son bilan global est un peu flippant avec 3 victoires pour 16 défaites.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 17:47