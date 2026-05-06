Adrian Mannarino est un joueur atta­chant et son style est complè­te­ment unique. S’il parvient à s’en sortir sur dur et sur herbe, on peut pas dire qu’il soit très effi­cace. A Rome, il vient d’en­re­gis­trer sa 13ème défaites consé­cu­tives. Il s’est incliné face à Dzumhour en deux manches : 6–4, 6–0.

❌ 13 derrotas conse­cu­tivas.



😳 24 derrotas conse­cu­tivas en Masters 1000 o Grand Slam.



🧱 Adrian MANNARINO y la tierra batida, una rela­ción que merece análisis.



🟠✍️ ¿Vamos camino de una racha histó­rica ? @TheMagician5GS desgrana la ‘para­doja Adrian’https://t.co/eqXC6YqUIn — Punto de Break (@PuntoDBreak) May 6, 2026

43ème au clas­se­ment ATP, on espère vive­ment que cette série va prendre fin à Roland‐Garros. Adrian reste sur 6 défaites au premier tour et son bilan global est un peu flip­pant avec 3 victoires pour 16 défaites.