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Mannarino, la « catas­trophe » continue…

Par
Jean Muller
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Adrian Mannarino est un joueur atta­chant et son style est complè­te­ment unique. S’il parvient à s’en sortir sur dur et sur herbe, on peut pas dire qu’il soit très effi­cace. A Rome, il vient d’en­re­gis­trer sa 13ème défaites consé­cu­tives. Il s’est incliné face à Dzumhour en deux manches : 6–4, 6–0.

43ème au clas­se­ment ATP, on espère vive­ment que cette série va prendre fin à Roland‐Garros. Adrian reste sur 6 défaites au premier tour et son bilan global est un peu flip­pant avec 3 victoires pour 16 défaites. 

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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