Ancienne joueuse, parfois coach/conseillère sur le circuit WTA et actuelle consul­tante pour RMC Sports, Marion Bartoli vient d’ob­tenir une nouvelle casquette avec la sortie d’un livre, Keto Queen, La santé retrouvée, ma plus grande victoire hors des courts.

Un ouvrage dans lequel il revient sur ses gros problèmes de santé à la suite de sa carrière de joueuse et notam­ment sa lutte contre l’anorexie.

et pour­tant, les médias ne parlent que des varia­tions de ma silhouette. Derrière cette atten­tion, j’ai mené un combat intime contre l’anorexie et des années de luttes nutri­tion­nelles, jusqu’à décou­vrir l’alimentation céto­gène qui a trans­formé ma vie. pic.twitter.com/rOuvYemK6e — MARION BARTOLI (@bartoli_marion) September 19, 2024

« Et pour­tant, les médias ne parlent que des varia­tions de ma silhouette. Derrière cette atten­tion, j’ai mené un combat intime contre l’anorexie et des années de luttes nutri­tion­nelles, jusqu’à décou­vrir l’alimentation céto­gène qui a trans­formé ma vie. Dans ces pages, je partage mon expé­rience, mes défis avec le poids, la fatigue etc. Ce livre est celui que j’aurais aimé avoir entre les mains lors de ma quête de santé. Aujourd’hui je le partage avec vous, en espé­rant que mon témoi­gnage puisse résonner avec certains d’entre vous. »