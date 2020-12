Harold Mayot est devenu ce lundi le premier Français numéro 1 mondial junior depuis Gaël Monfils en 2004. Il a notamment remporté l’Open d’Australie junior en début d’année.

On a pu en apprendre un peu plus sur le joueur de 18 ans dans une interview accordée à la Fédération Française de Tennis. « Nadal est la personne que j’admire le plus parce que c’est mon joueur préféré. Je le trouve assez incroyable sur un court de tennis », a-t-il notamment assuré.

Son ancien entraîneur, Gautier Stauffer, s’est aussi exprimé sur les qualités de son ancien poulain pour le Républicain Lorrain.

« Il a un bon coup d’œil, bien sûr, il est très habile aussi mais c’est surtout un compétiteur. Il sent le jeu. Très vite, j’ai vu qu’il avait un très bon potentiel mais c’est le travail, comme dans n’importe quel domaine, qui a fait la différence. »