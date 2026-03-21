Soutien de Thomas Cazenave, candidat du centre et de la droite aux muni­ci­pales de Bordeaux, l’ex‐21e joueur mondial, Michaël Llodra, a suscité la polé­mique lors d’un débat consacré au sport sur TV7. En cause : ses propos sur les diffé­rences de compor­te­ment entre filles et garçons.

« Quand elles démarrent, les jeunes filles sont un peu timides. Donc il faut les mettre en situa­tion de confiance, c’est pour ça qu’elles doivent être enca­drées. Il faut leur incul­quer parfois le dépas­se­ment de soi. Ce n’est pas facile. Un garçon, typi­que­ment : il perd, il va gueuler, mais il va revenir la semaine d’après avec ses potes. Une fille, souvent, se recro­que­ville sur elle‐même, donc il faut avoir un langage un peu plus positif (…) Une jeune fille est un peu plus peureuse, c’est normal. Le tennis est un sport indi­vi­duel où, effec­ti­ve­ment, il faut trouver des ressources quand on est en sport indi­vi­duel pour arriver à performer. Parfois, ça arrive, dans certains cas, souvent les filles, quand elles sont très jeunes, elles préfèrent se mettre en retrait. Les garçons ont plus d’hor­mones, ont un peu plus de viri­lité. Et c’est simple­ment ça. Je n’ai rien contre les filles, j’en ai deux ! »