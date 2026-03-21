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Michaël Llodra déclenche la polé­mique : « Une jeune fille est un peu plus peureuse qu’un garçon, c’est normal »

Par
Baptiste Mulatier
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Soutien de Thomas Cazenave, candidat du centre et de la droite aux muni­ci­pales de Bordeaux, l’ex‐21e joueur mondial, Michaël Llodra, a suscité la polé­mique lors d’un débat consacré au sport sur TV7. En cause : ses propos sur les diffé­rences de compor­te­ment entre filles et garçons.

« Quand elles démarrent, les jeunes filles sont un peu timides. Donc il faut les mettre en situa­tion de confiance, c’est pour ça qu’elles doivent être enca­drées. Il faut leur incul­quer parfois le dépas­se­ment de soi. Ce n’est pas facile. Un garçon, typi­que­ment : il perd, il va gueuler, mais il va revenir la semaine d’après avec ses potes. Une fille, souvent, se recro­que­ville sur elle‐même, donc il faut avoir un langage un peu plus positif (…) Une jeune fille est un peu plus peureuse, c’est normal. Le tennis est un sport indi­vi­duel où, effec­ti­ve­ment, il faut trouver des ressources quand on est en sport indi­vi­duel pour arriver à performer. Parfois, ça arrive, dans certains cas, souvent les filles, quand elles sont très jeunes, elles préfèrent se mettre en retrait. Les garçons ont plus d’hor­mones, ont un peu plus de viri­lité. Et c’est simple­ment ça. Je n’ai rien contre les filles, j’en ai deux ! »

Publié le samedi 21 mars 2026 à 13:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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