Soutien de Thomas Cazenave, candidat du centre et de la droite aux municipales de Bordeaux, l’ex‐21e joueur mondial, Michaël Llodra, a suscité la polémique lors d’un débat consacré au sport sur TV7. En cause : ses propos sur les différences de comportement entre filles et garçons.
On souffle fort… pic.twitter.com/Qpn3KbKSCb— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 21, 2026
« Quand elles démarrent, les jeunes filles sont un peu timides. Donc il faut les mettre en situation de confiance, c’est pour ça qu’elles doivent être encadrées. Il faut leur inculquer parfois le dépassement de soi. Ce n’est pas facile. Un garçon, typiquement : il perd, il va gueuler, mais il va revenir la semaine d’après avec ses potes. Une fille, souvent, se recroqueville sur elle‐même, donc il faut avoir un langage un peu plus positif (…) Une jeune fille est un peu plus peureuse, c’est normal. Le tennis est un sport individuel où, effectivement, il faut trouver des ressources quand on est en sport individuel pour arriver à performer. Parfois, ça arrive, dans certains cas, souvent les filles, quand elles sont très jeunes, elles préfèrent se mettre en retrait. Les garçons ont plus d’hormones, ont un peu plus de virilité. Et c’est simplement ça. Je n’ai rien contre les filles, j’en ai deux ! »
Publié le samedi 21 mars 2026 à 13:59