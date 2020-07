Dans un article écrit de sa propre main sur le site de l’ITF, Michaël Llodra revient sur sa finale perdue aux Jeux Olympiques de 2012, en double, face aux frères Bryan. Pour aller chercher cette médaille d’argent, le Parisien était accompagné de Jo-Wilfried Tsonga : « Je ressens beaucoup de fierté chaque fois que je me souviens de ce moment, c’était très émouvant. Je suis parti avec le sentiment que j’avais tout donné pour gagner, je me suis vraiment battu pour cette médaille. J’ai été très proche à Athènes 2004, où j’ai atteint les quarts de finale en double, et cela m’a tellement fait mal que je ne pouvais même pas imaginer que j’aurais à nouveau cette chance à l’avenir. »

En double, Llodra a remporté trois Grand Chelem au cours de sa carrière. Mais d’après lui, une médaille olympique a une toute autre saveur : « Gagner une médaille m’a apporté la reconnaissance de tout le sport français. J’ai été décoré mais, franchement, je n’aime pas beaucoup ça, la décoration n’est pas la chose la plus importante. J’ai eu la chance de vivre tout cela de l’intérieur, de le partager avec ma famille, de gagner une médaille que je chassais de toutes mes forces depuis de nombreuses années. C’est ce dont je suis vraiment, vraiment fier. »