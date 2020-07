Battue lundi par Clara Burel, mais victorieuse de Chloé Paquet lors de la deuxième journée, Kristina Mladenovic reprend doucement, même si elle constate déjà du mieux. Elle s’est confiée à L’Equipe à l’issue de cette deuxième journée du Challenge Elite FFT qui fait étape à Nice cette semaine : « C’est différent. Je remercie la Fédération d’avoir mis les moyens. C’est top, on a tout sur place. Ils font le maximum pour qu’on soit en pleine sécurité. Cela aide vraiment. On se rend compte vraiment à quel point on a besoin de matcher. Certes, c’est une compétition entre nous, ce n’est pas Roland, ce ne sont pas les lieux qui font rêver, ce n’est pas le décor habituel. Mais on bosse. On part tous un peu de zéro. On s’adapte, on ramasse les balles etc. C’est bien que l’on soit là. »