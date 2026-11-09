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Monfils préféré à Tsonga, Gilles Simon sur la déci­sion qui fait tant parler : « Vous sures­timez mon impor­tance. Moi, je suis là pour amener un maximum de candi­dats à la table, discuter avec un maximum de monde, faire des propositions »

Par
Baptiste Mulatier
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La nouvelle aura fait énor­mé­ment de bruit en ce week‐end de Rolex Paris Masters : Gaël Monfils a été préféré à Jo‐Wilfried Tsonga par la Fédération Française de Tennis (FFT) pour devenir le nouveau capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance du tennis fran­çais, est revenu sur les coulisses de cette nomi­na­tion et a tenu à clari­fier son rôle dans le processus de sélection.

« Vous sures­timez mon impor­tance. Moi, je suis là pour amener un maximum de candi­dats à la table, discuter avec un maximum de monde, faire des propo­si­tions. Et ensuite, les déci­sions, on les prend tous ensemble. C’est vrai que c’est un profil vrai­ment diffé­rent. Ça peut surprendre parfois certaines personnes, ce que j’ai pu comprendre au moment de l’an­nonce. Mais honnê­te­ment, quand on y réflé­chit, quand on veut amener une énorme vague de fraî­cheur, si on veut mettre un énorme coup de projec­teur aussi sur la Coupe Davis, je pense que ça va amener beau­coup de choses à beau­coup de niveaux. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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