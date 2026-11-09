Monfils préféré à Tsonga, Gilles Simon sur la décision qui fait tant parler : « Vous surestimez mon importance. Moi, je suis là pour amener un maximum de candidats à la table, discuter avec un maximum de monde, faire des propositions »
La nouvelle aura fait énormément de bruit en ce week‐end de Rolex Paris Masters : Gaël Monfils a été préféré à Jo‐Wilfried Tsonga par la Fédération Française de Tennis (FFT) pour devenir le nouveau capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Dans des propos rapportés par L’Équipe, Gilles Simon, directeur de la haute performance du tennis français, est revenu sur les coulisses de cette nomination et a tenu à clarifier son rôle dans le processus de sélection.
« Vous surestimez mon importance. Moi, je suis là pour amener un maximum de candidats à la table, discuter avec un maximum de monde, faire des propositions. Et ensuite, les décisions, on les prend tous ensemble. C’est vrai que c’est un profil vraiment différent. Ça peut surprendre parfois certaines personnes, ce que j’ai pu comprendre au moment de l’annonce. Mais honnêtement, quand on y réfléchit, quand on veut amener une énorme vague de fraîcheur, si on veut mettre un énorme coup de projecteur aussi sur la Coupe Davis, je pense que ça va amener beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.