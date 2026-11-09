La nouvelle aura fait énor­mé­ment de bruit en ce week‐end de Rolex Paris Masters : Gaël Monfils a été préféré à Jo‐Wilfried Tsonga par la Fédération Française de Tennis (FFT) pour devenir le nouveau capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance du tennis fran­çais, est revenu sur les coulisses de cette nomi­na­tion et a tenu à clari­fier son rôle dans le processus de sélection.

« Vous sures­timez mon impor­tance. Moi, je suis là pour amener un maximum de candi­dats à la table, discuter avec un maximum de monde, faire des propo­si­tions. Et ensuite, les déci­sions, on les prend tous ensemble. C’est vrai que c’est un profil vrai­ment diffé­rent. Ça peut surprendre parfois certaines personnes, ce que j’ai pu comprendre au moment de l’an­nonce. Mais honnê­te­ment, quand on y réflé­chit, quand on veut amener une énorme vague de fraî­cheur, si on veut mettre un énorme coup de projec­teur aussi sur la Coupe Davis, je pense que ça va amener beau­coup de choses à beau­coup de niveaux. »