Nous avons reçu à la rédaction, un ouvrage édité par les éditions Amphora dont la rénomée dans le sport n’est plus à démontrer. Le livre qui s’intitule : « Les plus grands managers du sport se confient » est un pavé de 575 pages.

Les « managers » répondent à des entretiens où ils peuvent largement s’exprimé. Forcément, nous nous sommes concentrés sur les « managers tennis », ils sont deux dans le livre : Julien Benneteau et Patrick Mouratoglou.

Honneur aujourd’hui au coach de Serena Williams, c’est page 532. Patrick est interrogé sur le fameux mal français. Il y répond cash avec la sincérité qui le caractérise : « Il y a clairement un manque d’ambition en France globalement, ce n’est pas un problème propre au tennis. Et attention, j’adore mon pays : j’adore y vivre et j’ai voyagé partout dans le monde ! Nous vivons dans un environnement au sein duquel la mentalité n’est pas en adéquation avec ce que requiert le très haut niveau. Pour comprendre cela, il suffit de regarder ce qui est valorisé en premier : le talent plutôt que l’excellence et l’ambition »

=> « Les plus grands managers du sport se confient », Edition Amphora, 28,50 euros.