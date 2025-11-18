Mais quelle mouche a piqué Corentin Moutet ?
Actuellement opposé à Raphaël Collignon pour le premier match de la rencontre entre la France et la Belgique comptant pour les quarts de finale de la Coupe Davis, le Français a décidé de tenter un coup entre les jambes dont il a le secret, à 5–6, 15–15, alors qu’il maîtrisait plutôt bien son sujet.
Une tentative totalement ratée qui a entraîné l’égalisation à un set partout de son adversaire.
Espérons pour l’équipe de France que ce geste totalement inutile à un moment très important de Corentin n’ait aucune conséquence sur l’issue de la rencontre…
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 18:18