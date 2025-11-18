Mais quelle mouche a piqué Corentin Moutet ?

Actuellement opposé à Raphaël Collignon pour le premier match de la rencontre entre la France et la Belgique comp­tant pour les quarts de finale de la Coupe Davis, le Français a décidé de tenter un coup entre les jambes dont il a le secret, à 5–6, 15–15, alors qu’il maîtri­sait plutôt bien son sujet.

Une tenta­tive tota­le­ment ratée qui a entraîné l’éga­li­sa­tion à un set partout de son adversaire.

Espérons pour l’équipe de France que ce geste tota­le­ment inutile à un moment très impor­tant de Corentin n’ait aucune consé­quence sur l’issue de la rencontre…