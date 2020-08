Outre son succès à l’UTS face à Benoit Paire ce samedi, Corentin Moutet s’est illustré d’une autre manière en s’en prenant à l’arbitre de la rencontre. Il estimait que ce dernier était trop laxiste suite à l’abandon de Paire : « Tu es Fantomas, tu es un soumis. » Une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, ce qui agace Moutet : « Bla bla bla. On prend les images négatives on fait un joli mix de tout et bim on résume un match », a-t-il déclaré sur Twitter.

Bla bla bla

On prend les images négatives on fait un joli mix de tout et bim on résume un match 👍

Ça résume bien notre mentalité à toujours vouloir montrer le négatif, le confinement n’a apparement pas ouvert les yeux de certains. https://t.co/MfFCN3Kz66 — Corentin Moutet (@moutet99) August 1, 2020