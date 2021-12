Le journal l’Equipe nous a proposé une très belle série inti­tulée « Radioscopie du tennis fran­çais ». Elle s’est étalée sur plusieurs jours avec des enquêtes, des inter­views, des témoi­gnages et aussi des analyses pertinentes.

Ce matin, c’est au tour de Nicolas Escudé, le Directeur Technique National d’ex­pli­quer son action.

Dans cet entre­tien très riche, Nicolas fait un bilan de la situa­tion de le forma­tion et propose un chan­ge­ment de cap.

« Il ne faut pas que l’écré­mage ne soit le fait que du résultat. Le fait de gagner les Petits As, les Grands Chelems juniors, c’est très bien. Mais je vais parler crûment : je m’en fous. Le résultat pour le résultat est dévas­ta­teur sur la forma­tion, tu ne joues que pour gagner ton match de la semaine prochaine en oubliant d’amé­liorer ton coup droit. Et tu seras bloqué dans deux ans et ça sera terminé »