Dans les colonnes du journal L’Equipe ce jeudi, Nicolas Mahut, qui a repris le tennis sur les courts indoor du CNE, a dû se plier aux directive sanitaires, comme ce fut le cas pour l’ensemble du staff et notamment Marc Gicquel qui portait une visière pour « éviter de prendre la transpiration des joueurs dans les yeux » comme l’explique Pierre Cherret, le directeur technique national. Nicolas Mahut a expliqué à nos confrères que le plus dur était le jeu de jambes et le service, sans oublier l’idée principale : ne pas se blesser. « On a joué tranquille, pour se dégourdir les jambes, mais il y a avait déjà des bobos apparaissent donc il a faut y aller doucement. »