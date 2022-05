Près de 40 ans après sa victoire reten­tis­sante à Roland‐Garros, Yannick Noah est plus que jamais une réfé­rence du tennis et du sport trico­lore. La preuve avec le nouveau docu­men­taire lancé par Amazon Prime Video, « Noah, le Sens de la Gagne » et dispo­nible sur le service de vidéo à la demande à partir de ce vendredi 20 mai 2022.

Delphine Jaudeau et Vladimir de Fontenay explorent, pendant 100 minutes, avec

Yannick Noah cette culture de la gagne qui l’a formé et porté, parfois jusqu’à l’excès. A travers des images d’archives inédites – dont certaines issues de la collec­tion person­nelle de Yannick Noah – et des témoi­gnages de person­na­lités choi­sies par leur proxi­mité avec Yannick Noah à des moments clés de sa vie, le récit invite à appri­voiser cette dimen­sion forte de la victoire dans l’aboutissement de ses rêves. Le film est produit par Récifilms (Mathias Rubin).

Pour Yannick Noah, « chan­teur ou joueur de tennis, c’étaient des rêves que je ne pouvais pas atteindre. Quand je regarde le fil de ma vie, je sais qu’il y a des moments où je pourrai mettre une musique dessus parce que je sens bien que c’est un carre­four. Cette rencontre avec Arthur Ashe a boule­versé ma vie. Mon destin s’est joué là. »