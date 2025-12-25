L’Equipe a publié pour ses abonnés une enquête assez inté­res­sante sur le phéno­mène OnlyFans. Il faut dire que derniè­re­ment Océane Dodin est devenue membre de la fameuse appli­ca­tion de contenus.

« Je n’ai jamais eu trop de tabous. Je suis assez « nature pein­ture » donc je vais assumer les choses que je dis et que je fais. J’y ai beau­coup réfléchi parce que je sais qu’en France ça ne se fait pas beau­coup et que ça pouvait avoir des réper­cus­sions néga­tives. Je postais déjà du contenu un peu sexy sur Instagram donc je me suis dit que sur OnlyFans c’était peut‐être la bonne oppor­tu­nité. Je n’avais pas besoin de ça pour gagner ma vie, mais ça fait un plus, on prend ce qu’il y a à prendre, glisse‐t‐elle. Outre l’as­pect finan­cier, j’y trouve aussi mon compte. C’est deux en un. »