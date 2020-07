Fondateur de Sport Plus Conseil qui organise les Trophées BNP PARIBAS de la famille, Pascal Biojout s’est battu pour que cette épreuve unique et légendaire puisse avoir lieu en 2020. Et cela n’a pas été simple avec la crise du Covid-19. On rappelle que We Love Tennis est partenaire média de cet évènement pour la 1ère fois.

Cela doit être un vrai soulagement que vous puisiez organiser cet évènement ?

Oui. Les efforts de tous, clubs, partenaires, organisation, sont récompensés par la décision fédérale du 24 juin d’autoriser la pratique du double en tournoi..C’est surtout un grand bonheur de pouvoir proposer aux pratiquants un circuit de 41 tournois entre début juillet et fin septembre. Dans le contexte que nous traversons, cette 24é édition que nous lançons in extremis est aussi un joli symbole pour profiter du plaisir simple du tennis en famille.

Comment envisagez vous l’organisation de la phase finale qui a lieu en Octobre ?

Comme chaque année, la partie sportive se déroulera sur les magnifiques installations du Tennis Club de La Grande Motte. Hébergement et animation seront assurés par le Club Belambra Presqu’île du Ponant, situé sur un site exceptionnel à 200 m des courts.

Bien entendu, toutes les précautions sanitaires requises à ce moment-là seront appliquées pour que les participants profitent pleinement des 5 jours de tennis et de fête, du 17 au 22 octobre.