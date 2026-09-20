Menée 2–0 après la première journée, l’équipe de France de Coupe Davis n’a pas fait de miracle face au Canada malgré la belle réac­tion en double de la paire Bonzi/Herbert.

Une défaite loin d’être scan­da­leuse, surtout en l’ab­sence du numéro 1 trico­lore, Arthur Fils, et face à l’un des tous meilleurs joueurs de la planète, Félix Auger‐Aliassime, actuel 5e mondial.

Mais à écouter la réac­tion du capi­taine, Paul‐Henri Mathieu, chez nos confrères de L’Équipe, la décep­tion et la frus­tra­tion sont bien présentes. Extrait.

Cette élimi­na­tion reste une grosse décon­venue. Qu’est‐ce qu’il manque à l’équipe de France ?

C’est un peu bateau comme ques­tion. Je vais faire une réponse bateau. L’an dernier, on était en phase finale avec quasi­ment la même équipe. Individuellement, on a des joueurs qui peuvent encore tous progresser. Il faut conti­nuer. Ici, Félix (Auger‐Aliassime) a porté la rencontre. Il a boosté les joueurs qui étaient derrière lui. Pour nous, il y avait une oppor­tu­nité. Malheureusement, on n’a pas su la saisir. L’équipe du Canada, il faut aussi le recon­naître, a été très forte. Draxl a fait un énorme match vendredi. On se rend compte que les clas­se­ments ne veulent plus dire grand‐chose dans ce genre de rencontre à l’ex­té­rieur en Coupe Davis.