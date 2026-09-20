Menée 2–0 après la première journée, l’équipe de France de Coupe Davis n’a pas fait de miracle face au Canada malgré la belle réaction en double de la paire Bonzi/Herbert.
Une défaite loin d’être scandaleuse, surtout en l’absence du numéro 1 tricolore, Arthur Fils, et face à l’un des tous meilleurs joueurs de la planète, Félix Auger‐Aliassime, actuel 5e mondial.
Mais à écouter la réaction du capitaine, Paul‐Henri Mathieu, chez nos confrères de L’Équipe, la déception et la frustration sont bien présentes. Extrait.
Cette élimination reste une grosse déconvenue. Qu’est‐ce qu’il manque à l’équipe de France ?
C’est un peu bateau comme question. Je vais faire une réponse bateau. L’an dernier, on était en phase finale avec quasiment la même équipe. Individuellement, on a des joueurs qui peuvent encore tous progresser. Il faut continuer. Ici, Félix (Auger‐Aliassime) a porté la rencontre. Il a boosté les joueurs qui étaient derrière lui. Pour nous, il y avait une opportunité. Malheureusement, on n’a pas su la saisir. L’équipe du Canada, il faut aussi le reconnaître, a été très forte. Draxl a fait un énorme match vendredi. On se rend compte que les classements ne veulent plus dire grand‐chose dans ce genre de rencontre à l’extérieur en Coupe Davis.
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 12:12