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Paul‐Henri Mathieu, un capi­taine agacé : « C’est un peu bateau comme ques­tion. Je vais faire une réponse bateau »

Par
Thomas S
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Davis Cup Finale 2025 Bologne - 1

Menée 2–0 après la première journée, l’équipe de France de Coupe Davis n’a pas fait de miracle face au Canada malgré la belle réac­tion en double de la paire Bonzi/Herbert.

Une défaite loin d’être scan­da­leuse, surtout en l’ab­sence du numéro 1 trico­lore, Arthur Fils, et face à l’un des tous meilleurs joueurs de la planète, Félix Auger‐Aliassime, actuel 5e mondial. 

Mais à écouter la réac­tion du capi­taine, Paul‐Henri Mathieu, chez nos confrères de L’Équipe, la décep­tion et la frus­tra­tion sont bien présentes. Extrait. 

Cette élimi­na­tion reste une grosse décon­venue. Qu’est‐ce qu’il manque à l’équipe de France ?
C’est un peu bateau comme ques­tion. Je vais faire une réponse bateau. L’an dernier, on était en phase finale avec quasi­ment la même équipe. Individuellement, on a des joueurs qui peuvent encore tous progresser. Il faut conti­nuer. Ici, Félix (Auger‐Aliassime) a porté la rencontre. Il a boosté les joueurs qui étaient derrière lui. Pour nous, il y avait une oppor­tu­nité. Malheureusement, on n’a pas su la saisir. L’équipe du Canada, il faut aussi le recon­naître, a été très forte. Draxl a fait un énorme match vendredi. On se rend compte que les clas­se­ments ne veulent plus dire grand‐chose dans ce genre de rencontre à l’ex­té­rieur en Coupe Davis.

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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