Petite rentrée médiatique pour Lucas Pouille qui a donné une interview à Ouest-France mais aussi au Parisien.

Le Nordiste a décidé de faire son retour en Bretagne où il s’est inscrit au deux challengers de Quimper comme nous l’a confirmé le directeur du tournoi.

Blessé au coude depuis un bout de temps (NDLR : Il a joué un match en 2020), Lucas démarre presque une nouvelle carrière. Contraint de changer de staff technique, il veut maintenant repartir du bon pied, ses performance à Quimper nous donneront des indications.

Chez nos confrères du Parisien, Lucas évoque son rapport au tennis et les choses que cette blessure lui ont fait comprendre : « J’ai pris conscience que j’aime le tennis. Cela me manquait d’aller sur le terrain, de faire ma valise pour partir, de ressentir cette adrénaline, ce stress, cette petite boule au ventre avant d’aller sur des gros matchs. C’est comme une drogue. Je me suis aussi dit que je n’étais pas encore allé au bout. C’est vrai qu’en 2018, c’était devenu un boulot. J’avais perdu le plaisir du jeu . On n’en a jamais reparlé avec Manu (NDLR : Planque, son coach de l’époque) mais l’erreur est de ne jamais avoir pris le temps de se poser et digérer la victoire en Coupe Davis 2017. On a fait comme si rien ne s’était passé. Pourtant j’étais brûlé, lessivé »

Enfin concernant son nouveau team, le Nordiste estime qu’au finale c’est assez simple de l’entraîner : « Mon jeu est assez simple. Il est facile de voir comment je dois jouer pour gagner. Thierry et Nico forment un beau duo. J’ai une confiance énorme en Nico avec qui j’ai beaucoup échangé dans le passé et ça facilite la communication. On pousse mon jeu encore plus vers l’avant, avec l’idée de ne pas subir »