D’après nos informations, la sous-préfecture de l’Isère (Vienne) a confirmé auprès des clubs de tennis de son département que le tennis était un sport de contact et que par conséquent la pratique du tennis serait interdite jusqu’à nouvel ordre. Une déclaration que l’on a pu vérifier dans un mail très précis adressé aux maires : « Je vous confirme que les sports collectifs et de contacts ne pourront reprendre dès le 11 mai… Pour le tennis, on se situe plutôt dans un sport de contact puisque les personnes sont amenées à toucher la balle. Donc pas de rouverture pour le moment. »