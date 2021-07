La sélec­tion trico­lore a été annoncée hier offi­ciel­le­ment. P

Pas de surprises mais quels espoirs réels de médailles ?

Difficile de répondre à cette ques­tion aujourd’hui car le tournoi olym­pique qui est déjà très parti­cu­lier va se dérouler dans des condi­tions encore plus que spéciales.

On a donc envie de dire que tout est possible même si logi­que­ment la paire Mahut/Herbert semble notre plus belle chance.

On rappelle que le tournoi se joue sur dur et dans un format de deux sets gagnants sauf la finale.

Chez les hommes la présence de Djokovic, Medvedev, Zverev, est offi­cielle, celle de Federer est encore pas certaine.

Le tournoi a lieu du 24 Juillet au 1er Août.