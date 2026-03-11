Le numéro 92 de notre maga­zine a été imprimé dans la nuit. C’est un « opus » très spécial puisque la rédac­tion de We Love Tennis, accom­pa­gnée par un collège d’ex­perts, a désigné le Top 50 des person­na­lités les plus influentes du tennis français.

Nous vous dévoi­le­rons les stars rete­nues au cours d’un compte à rebours qui nous amènera au mercredi 18 mars puisque nous avons été invités dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, dirigée par notre célèbre confrère, Benoît Maylin.

Ce clas­se­ment tient compte de plusieurs critères comme le pouvoir sportif, légis­latif, écono­mique et média­tique. Évidemment, il y a aussi dans ce Top 50 des choix plus subjec­tifs et il est clair que cela susci­tera quelques débats.