Le numéro 92 de notre magazine a été imprimé dans la nuit. C’est un « opus » très spécial puisque la rédaction de We Love Tennis, accompagnée par un collège d’experts, a désigné le Top 50 des personnalités les plus influentes du tennis français.
Nous vous dévoilerons les stars retenues au cours d’un compte à rebours qui nous amènera au mercredi 18 mars puisque nous avons été invités dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, dirigée par notre célèbre confrère, Benoît Maylin.
Ce classement tient compte de plusieurs critères comme le pouvoir sportif, législatif, économique et médiatique. Évidemment, il y a aussi dans ce Top 50 des choix plus subjectifs et il est clair que cela suscitera quelques débats.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 11:48