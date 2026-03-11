Accueil ATP - WTA

Qui sera dans le Top 50 des person­na­lités les plus influentes du tennis français ?

Par
Laurent Trupiano
Le numéro 92 de notre maga­zine a été imprimé dans la nuit. C’est un « opus » très spécial puisque la rédac­tion de We Love Tennis, accom­pa­gnée par un collège d’ex­perts, a désigné le Top 50 des person­na­lités les plus influentes du tennis français.

Nous vous dévoi­le­rons les stars rete­nues au cours d’un compte à rebours qui nous amènera au mercredi 18 mars puisque nous avons été invités dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, dirigée par notre célèbre confrère, Benoît Maylin.

Ce clas­se­ment tient compte de plusieurs critères comme le pouvoir sportif, légis­latif, écono­mique et média­tique. Évidemment, il y a aussi dans ce Top 50 des choix plus subjec­tifs et il est clair que cela susci­tera quelques débats.

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 11:48

A propos de l'auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

