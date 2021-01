Richard Ruckelshausen nouveau coach de Monfils ?

La liste offi­cielle des joueurs et des capi­taines de chaque équipe de l’ATP Cup a été divul­guée. Coté bleu blanc rouge, on s’at­ten­dait à une sur­prise. C’est fina­le­ment le cas puisque l’ex-joueur autri­chien Richard Ruckelshausen por­te­ra le “bras­sard” tri­co­lore. C’est lui qui sera au bord du court pour conseiller Gaël Monfils, Benoit Paire, Nicolas Mahut et ERV.

De là à dire qu’il est le nou­veau coach de Monfils il n’y a qu’un pas à faire. Pour l’ins­tant, rien n’a été offi­cia­li­sé du côté de Gaël, affaire à suivre de près..