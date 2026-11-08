Ancienne 29e joueuse mondial et désormais consultante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski a été invitée à réagir à la nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Et selon elle, cette décision va permettre de remettre un coup de projecteur sur une compétition boudée par une grande partie du public depuis la nouvelle formule.
« C’est une surprise, un joker que personne n’avait vu venir, mais alors véritablement personne, même lui. Je pense que quand on lui a proposé, il s’est demandé pourquoi on lui proposait. Après tu peux enfiler le costume rapidement. Il va forcément apporter un éclairage sur la Coupe Davis. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.