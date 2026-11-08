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Sarah Pitkowski sur la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine : « Même lui, quand on lui a proposé, je pense qu’il s’est demandé pour­quoi on lui proposait »

Par
Thomas S
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Ancienne 29e joueuse mondial et désor­mais consul­tante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski a été invitée à réagir à la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. 

Et selon elle, cette déci­sion va permettre de remettre un coup de projec­teur sur une compé­ti­tion boudée par une grande partie du public depuis la nouvelle formule. 

« C’est une surprise, un joker que personne n’avait vu venir, mais alors véri­ta­ble­ment personne, même lui. Je pense que quand on lui a proposé, il s’est demandé pour­quoi on lui propo­sait. Après tu peux enfiler le costume rapi­de­ment. Il va forcé­ment apporter un éclai­rage sur la Coupe Davis. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 16:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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