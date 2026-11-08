Ancienne 29e joueuse mondial et désor­mais consul­tante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski a été invitée à réagir à la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Et selon elle, cette déci­sion va permettre de remettre un coup de projec­teur sur une compé­ti­tion boudée par une grande partie du public depuis la nouvelle formule.

🗣️💬 « Il va apporter une éclai­rage et une lumière. »@SarahPitko assure que Gaël Monfils, nommé capi­taine de l’EDF de la Coupe Davis à la surprise géné­rale, va permettre de redonner de l’ex­po­si­tion à une compé­ti­tion tombée en désué­tude et délaissée par les fans de tennis. pic.twitter.com/POu0zWBZMu — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) November 8, 2026

« C’est une surprise, un joker que personne n’avait vu venir, mais alors véri­ta­ble­ment personne, même lui. Je pense que quand on lui a proposé, il s’est demandé pour­quoi on lui propo­sait. Après tu peux enfiler le costume rapi­de­ment. Il va forcé­ment apporter un éclai­rage sur la Coupe Davis. »