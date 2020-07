Quelques médias sont présents sur le Challenge Elite FFT où les conditions sanitaires pour y travailler sont très strictes. Pour l’AFP, Gilles Simon a fait le point au sujet de cette reprise dans une compétition qui ne respecte pas les codes classiques de celles sur le circuit ATP. « J’arrive très, très, très court mais bon, justement, c’est plus facile de s’y remettre en faisant des matchs. Mais en même temps, les tournois sont loin encore, il y a six semaines. Le plus important pour moi c’est de ne pas me blesser, a insisté le Niçois. J’ai essayé de bien travailler surtout là-dessus, d’avoir le corps bien déverrouillé partout, de bien soigner les abdos, l’épaule, les genoux. Je n’ai pas fait des masses de cardio non plus, je n’avais pas une grosse motivation pour le faire aussi loin des échéances. Là, les matchs, c’est le résultat de l’entraînement. Je jouais plutôt bien au début mais avec une capacité limitée. »

Une fois le bilan sportif établi, « Gillou » a exprimé sa fatigue nerveuse relative à quelques détails liés au respect des règles sanitaires. « Il fait 50°C, tu dois aller chercher ta serviette là-bas, mais la balle est de l’autre côté… » explique le Tricolore qui juge l’absence des ramasseurs « vraiment très, très, très, très, très chiant(e) ».