Hier sur Twitch, les fameux 4 nouveaux mousquetaires avaient décidé de se faire plaisir au court d’une visio très animée. Le sujet du fameux surnom des 4 mousquetaires est donc rapidement venu sur le « tapis » et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne les a jamais convaincu : « On va le dire, ça nous fait vraiment chier qu’on nous appelle les Quatre Mousquetaires, on n’a jamais rien demandé » a expliqué Gaël Monfils avant de rajouter : « Quand ils ont fait les Quatre Fantastiques, je me suis retrouvé à être la Chose et Ritchie (Richard Gasquet) la Femme invisible donc quitte à avoir des surnoms de merde, les Mousquetaires… », souligne Gilles Simon qui a avait donc lu le numéro 10 de Grand Chelem devenu We Love Tennis Mag.