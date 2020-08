Interrogé par le quotidien L’Équipe quelques minutes après avoir battu le 22e mondial Benoît Paire en quarts de finale du CNGT de Pra-Loup (6-4, 4-6, 10-5), Nicolas Tepmahc, classé -15, était sur un petit nuage du haut de ses 19 ans : « C’est la plus belle victoire de ma jeune carrière. C’est un très, très bon joueur donc ça fait vraiment plaisir de gagner, avec tout le travail fourni à l’année, tout l’entraînement, tout le sérieux que j’y mets, je suis très content d’être récompensé« , a réagi le jeune marseillais.

« Si je n’allais pas chercher le match, j’allais me faire tuer »

Mené 3-0 dans le super tie-break, Tepmahc a remporté dix des douze derniers points pour s’offrir l’un des tous meilleurs joueurs du monde : « Je me suis dit que je n’avais rien à perdre, que j’allais me lâcher à 200 %. À la base le gars est plus fort que moi, si je n’allais pas chercher le match, j’allais me faire tuer. Donc j’ai décidé de lui rentrer dedans. J’ai essayé de ne pas le laisser jouer, d’être agressif, quitte à avoir un peu de déchet« . Une stratégie payante face à un joueur au tempérament imprévisible : « Je pensais qu’il pouvait fissurer à tout moment mais il ne s’est pas énervé, ça m’a surpris« .