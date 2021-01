Toujours en pleine pré­pa­ra­tion pour la sai­son 2021 après avoir renon­cé à l’Open d’Australie, Jo‐Wilfried Tsonga devrait démar­rer son année le 22 février pro­chain à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Montpellier. En atten­dant, le Manceau, qui s’est inves­ti dans la for­ma­tion via la All In Tennis Academy, s’est entraî­né ce mar­di avec le jeune espoir fran­çais Luca Van Assche (1526e), âgé de 16 ans et qui a empo­ché son tout pre­mier point ATP lors du Future de Grenoble en février 2020.