Jo‐Wilfried Tsonga s’ex­prime peu en général sur les coulisses.

Toute sa carrière, il a toujours été mesuré sur le sujet de la forma­tion des cham­pions, sur ce que faisait les autres, se concen­trant sur ses performances.

Ce jour, dans notre quoti­dien sportif préféré, le Tricolore a donc répondu avec préci­sion à toutes les inter­ro­ga­tions autour du bilan trico­lore, du rôle qu’il pour­rait jouer à l’avenir.

Jo, qui est fonda­teur avec Thierry Ascione de la ALL In Tennis Academy, a donc clai­re­ment des idées, des envies, mais aussi des solu­tions. Il fait égale­ment un constat assez dur de certains mode de fonctionnement.

« Il y a du monde en France, on a un gros vivier. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de résultat et ce n’est jamais remis en ques­tion. À un moment donné, avec le haut niveau, tu ne peux pas faire de l’as­so­cia­tion, avoir des gens, entre guille­mets, en CDI, qui n’ont aucune chance de perdre leur job. C’est une planque le truc. Une fois que tu as ton job et voire même que ton salaire augmente, c’est terminé. Tu viens sur le terrain avec ta raquette, ça suffit presque. Attention, je ne dis pas qu’ils font tous ça. Mais ça ne pousse pas non plus à la perfor­mance. Chez nous, à l’aca­démie, le joueur qui vient paye son coach. Si le coach n’est pas investi à 100 %, il perd son joueur et il perd son job. Donc le mec est obligé d’être à fond. Et s’il faut venir le dimanche, il ne réflé­chit pas cinquante fois. Vouloir entraîner au haut niveau, ça engendre des choses. C’est 6 jours sur 7 au minimum, voire 7 jours sur 7. Quand je vois les petits Espagnols comme Alcaraz, ses entraî­neurs sont derrière lui toute la journée. On joue, on fait des trucs, ils lui expliquent, ils le remettent dans le droit chemin. C’est un job à plein temps. »