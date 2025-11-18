Prétendant sérieux pour devenir capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis avant la nomination de Paul‐Henri Mathieu il y a deux ans, Jo‐Wilfried Tsonga n’a toujours pas digéré d’avoir été finalement écarté pour conflits d’intérêts raison de son académie, la All In, et de sa proximité avec certains joueurs.
Récemment interrogé par Eurosport sur cette cicatrice, l’ancien 5e joueur mondial a néanmoins expliqué qu’il ne fermait pas la porte.
« Si les joueurs veulent un jour que ce soit moi, ils se débrouilleront pour venir me chercher, comme moi je l’ai fait avec Yannick (Noah). À l’époque, le milieu ne voulait pas de Yannick parce qu’il faisait un peu peur. Pourtant, on l’a gagnée, cette Coupe Davis, et personne n’est venu me dire ‘bravo’ ensuite. Aujourd’hui, j’ai l’impression que je vis un peu la même chose. Ça fait un moment qu’on me fait comprendre qu’avec moi, c’est compliqué. Alors que tout ce que je veux, c’est le bien du tennis français. »
