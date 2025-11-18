Prétendant sérieux pour devenir capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis avant la nomi­na­tion de Paul‐Henri Mathieu il y a deux ans, Jo‐Wilfried Tsonga n’a toujours pas digéré d’avoir été fina­le­ment écarté pour conflits d’in­té­rêts raison de son académie, la All In, et de sa proxi­mité avec certains joueurs.

Récemment inter­rogé par Eurosport sur cette cica­trice, l’an­cien 5e joueur mondial a néan­moins expliqué qu’il ne fermait pas la porte.

« Si les joueurs veulent un jour que ce soit moi, ils se débrouille­ront pour venir me cher­cher, comme moi je l’ai fait avec Yannick (Noah). À l’époque, le milieu ne voulait pas de Yannick parce qu’il faisait un peu peur. Pourtant, on l’a gagnée, cette Coupe Davis, et personne n’est venu me dire ‘bravo’ ensuite. Aujourd’hui, j’ai l’im­pres­sion que je vis un peu la même chose. Ça fait un moment qu’on me fait comprendre qu’avec moi, c’est compliqué. Alors que tout ce que je veux, c’est le bien du tennis français. »