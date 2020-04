Dans un entretien accordé à Ouest-France, Jo-Wilfried Tsonga a conscience qu’il a plus de chances que d’autres joueurs si jamais une saison blanche se met en place. Le Manceau a alors insisté sur l’idée de mettre en place la tournée d’été avec son entraîneur Thierry Ascione : « Si elle arrive (NDLR : la saison blanche), ce sera la vie. Mais évidemment, il y aura énormément de personnes qui vont en souffrir. C’est sûr que de mon côté, ce sera certainement plus simple que pour d’autres personnes. On a donc plutôt tendance à penser à ces personnes-là. Moi, avec mon coach (Thierry Ascione), on travaille sur un projet si jamais le circuit ne reprenait pas. On est en train de penser à un projet où les meilleurs joueurs français joueraient des tournois en France et reverseraient le prize money et tous les bénéfices du tournoi à un fonds de solidarité pour aider ceux qui sont le plus en difficulté. »