Alors que le choix de la Fédération Française de Tennis de nommer Gaël Monfils plutôt que Jo‐Wilfried Tsonga au poste de capi­taine de l’équipe de France a surpris plus d’un obser­va­teur, ce dernier a décidé de prendre la parole.

Dans une vidéo postée sur Instagram, Tsonga assure ne pas avoir candidat pour le poste et se réjouit de la nomi­na­tion de son ami, qu’il estime être un excellent choix pour prendre les rênes de l’équipe de France.

« Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles. Je suis super content pour mon pote Gaël. Je ne dis pas que ce qui a été fait avant, ce n’était pas de qualité, mais je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassem­bler les joueurs et ramener un enthou­siasme peut‐être encore plus grand auprès des meilleurs joueurs fran­çais. Moi, pour ma part, je n’ai jamais vrai­ment été candidat. En tout cas, je n’ai pas été approché par la Fédération. Je pense qu’ils ont fait leur choix et contrai­re­ment à la fois d’avant, je pense qu’ils se sont dit qu’ils n’al­laient pas à en quali­fier dix et en reto­quer neuf, ce qui n’était pas forcé­ment la meilleur idée. Tout a été fait dans le sens qu’il faut même s’il y a toujours des déçus. Ce n’est pas mon cas car je n’étais pas candidat. Je souhaite à Gaēl de réussir. Il faut qu’on redore un peu notre blason et qu’on mette l’équipe de France à la place qu’on doit avoir sur l’échi­quier tennis­tique mondial. Les jour­na­listes m’avaient demandé si j’ai­me­rais être capi­taine et le truc, c’est que tu ne peux pas répondre non car c’est un poste qui peut m’in­té­resser dans le futur. Mais je n’étais pas candidat. »

Le message est clair.