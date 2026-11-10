Accueil France

Tsonga met les choses au clair sur la nomi­na­tion de Monfils au poste de capi­taine : « Je n’ai jamais été vrai­ment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles »

Par
Baptiste Mulatier
-

Alors que le choix de la Fédération Française de Tennis de nommer Gaël Monfils plutôt que Jo‐Wilfried Tsonga au poste de capi­taine de l’équipe de France a surpris plus d’un obser­va­teur, ce dernier a décidé de prendre la parole. 

Dans une vidéo postée sur Instagram, Tsonga assure ne pas avoir candidat pour le poste et se réjouit de la nomi­na­tion de son ami, qu’il estime être un excellent choix pour prendre les rênes de l’équipe de France.

« Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles. Je suis super content pour mon pote Gaël. Je ne dis pas que ce qui a été fait avant, ce n’était pas de qualité, mais je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassem­bler les joueurs et ramener un enthou­siasme peut‐être encore plus grand auprès des meilleurs joueurs fran­çais. Moi, pour ma part, je n’ai jamais vrai­ment été candidat. En tout cas, je n’ai pas été approché par la Fédération. Je pense qu’ils ont fait leur choix et contrai­re­ment à la fois d’avant, je pense qu’ils se sont dit qu’ils n’al­laient pas à en quali­fier dix et en reto­quer neuf, ce qui n’était pas forcé­ment la meilleur idée. Tout a été fait dans le sens qu’il faut même s’il y a toujours des déçus. Ce n’est pas mon cas car je n’étais pas candidat. Je souhaite à Gaēl de réussir. Il faut qu’on redore un peu notre blason et qu’on mette l’équipe de France à la place qu’on doit avoir sur l’échi­quier tennis­tique mondial. Les jour­na­listes m’avaient demandé si j’ai­me­rais être capi­taine et le truc, c’est que tu ne peux pas répondre non car c’est un poste qui peut m’in­té­resser dans le futur. Mais je n’étais pas candidat. »

Le message est clair. 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥