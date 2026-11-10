Alors que le choix de la Fédération Française de Tennis de nommer Gaël Monfils plutôt que Jo‐Wilfried Tsonga au poste de capitaine de l’équipe de France a surpris plus d’un observateur, ce dernier a décidé de prendre la parole.
Dans une vidéo postée sur Instagram, Tsonga assure ne pas avoir candidat pour le poste et se réjouit de la nomination de son ami, qu’il estime être un excellent choix pour prendre les rênes de l’équipe de France.
« Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polémiques pas possibles. Je suis super content pour mon pote Gaël. Je ne dis pas que ce qui a été fait avant, ce n’était pas de qualité, mais je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassembler les joueurs et ramener un enthousiasme peut‐être encore plus grand auprès des meilleurs joueurs français. Moi, pour ma part, je n’ai jamais vraiment été candidat. En tout cas, je n’ai pas été approché par la Fédération. Je pense qu’ils ont fait leur choix et contrairement à la fois d’avant, je pense qu’ils se sont dit qu’ils n’allaient pas à en qualifier dix et en retoquer neuf, ce qui n’était pas forcément la meilleur idée. Tout a été fait dans le sens qu’il faut même s’il y a toujours des déçus. Ce n’est pas mon cas car je n’étais pas candidat. Je souhaite à Gaēl de réussir. Il faut qu’on redore un peu notre blason et qu’on mette l’équipe de France à la place qu’on doit avoir sur l’échiquier tennistique mondial. Les journalistes m’avaient demandé si j’aimerais être capitaine et le truc, c’est que tu ne peux pas répondre non car c’est un poste qui peut m’intéresser dans le futur. Mais je n’étais pas candidat. »
Le message est clair.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 08:05