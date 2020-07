Jo-Wilfried Tsonga a réagi aux inscriptions racistes écrites à l’Insep. Dans une courte vidéo au micro de l’AFP, le Tricolore passe un message d’apaisement et ne veut pas rentrer dans une énième polémique : « Pour moi, la haine appelle la haine. Il ne faut pas rentrer dans ce truc là. Aujourd’hui bien évidemment on subit, la communauté noire subit. Moi, je n’ai pas l’impression de faire partie d’une communauté. Comme je disais je suis ni noir, ni blanc. Je sais juste qui je suis, je suis Jo-Wilfried et ça suffit. Je crois qu’il faut essayer de trouver des solutions et pas forcément celle de la rancoeur, celle de la haine, pour moi c’est la pire. »