L’académie All In est maintenant installé à Villeneuve Loubet où officiait dans le temps un certain Daniel Contet. Les installations ont été remis à neuf et cela risque bien de devenir un vrai spot de la performance à quelques kilomètres seulement de l’académie de Patrick Mouratoglou. En attendant, Jo-Wilfried Tsonga qui devrait être l’une des Guest-star a décidé de ne pas se ménager à l’entraînement.