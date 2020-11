Si le gouvernement français est à la ramasse sur plusieurs sujets de société liés à la crise du Covid-19, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, essaie tant bien que mal de faire bouger rapidement les lignes dans son domaine. C’est à l’issue d’une réunion avec les clubs professionnels toulousains qu’elle a déclaré son intention de « faire pression » sur le Premier ministre et le président de la République afin que les stades puissent de nouveau accueillir des spectateurs à partir du 15 décembre.

« J’ai entendu la demande de ces acteurs sportifs tout à fait responsables, qui ont travaillé sur des protocoles, qu’ils sont venus présenter en préfecture, qu’ils ont eu déjà la possibilité d’expérimenter (…). Ils sont prêts, aujourd’hui, à ouvrir le 15 décembre, a estimé Maracineanu. « C’est cette parole-là que je vais porter auprès du Premier ministre, du Président de la République pour une réouverture aussi, en milieu extérieur, de cette jauge au public au 15 décembre. Quand on est spectateur, quand on porte un masque, quand on a un siège ou deux sièges de distance avec son voisin dans des enceintes grandes en taille, il pourra être tout à faire envisageable de venir soutenir nos athlètes, nos sportifs de haut niveau au moment des matches qui pourraient se dérouler pendant les vacances de Noël et du Nouvel An », a affirmé la ministre.

Une bonne nouvelle pour les tournois de Montpellier, Marseille (ATP) et Lyon (WTA) qui doivent se tenir en février et en mars, même si l’Open d’Australie pourrait bien gâcher leur soulagement.