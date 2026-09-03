S’il continue de s’occuper de son association, « Fête le Mur », et qu’il occupe le poste de coordonnateur national du paratennis au sein de la Fédération Française de Tennis, Yannick Noah se fait discret depuis plusieurs années.
L’occasion était donc belle pour le célèbre quotidien anglais, The Telegraph, de prendre des nouvelle du dernier vainqueur français de Roland‐Garros, qui a répondu aux questions au téléphone depuis Hawaï, où il est en vacances avec sa famille.
Et il en a profité pour faire une grosse confession au sujet d’une escroquerie subie au cours de sa carrière de joueur. Il a en effet été victime d’une célèbre arnaqueuse qui se faisait appeler, Miranda Grosvenor, mais son véritable nom était en réalité, Whitney Walton.
Cette femme, décédée en 2016, a passé près de 20 ans de sa vie a soutiré de l’argent et des bijoux à des dizaines de célébrités… au téléphone. Tout cela grâce à une voix séductrice et envoûtante. Yannick Noah fait donc partie de ses nombreuses victime comme il l’a révélé lors de l’entretien. Extrait.
« Vers la fin de notre conversation d’une heure, je l’interroge sur un détail intrigant que j’avais relevé dans une critique de l’autobiographie en français de Noah, *Secrets etc…*, où il était dit qu’il « s’était laissé séduire en croyant qu’une femme qu’il n’avait jamais rencontrée autrement qu’au téléphone était la femme de ses rêves ». Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une escroque qui avait réussi à soutirer à Noah des cadeaux, de l’argent et des bijoux. Lorsque je fais part de ce commentaire à Noah, il me répond par les quatre phrases poétiques qui figurent au début de cet article. Puis il glousse et ajoute : « Whitney Walton. Fais des recherches sur elle. Tu verras que j’étais l’un des types qu’elle a séduits. Tu vas lire quelque chose de très intéressant, de très drôle. » »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 17:31