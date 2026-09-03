S’il continue de s’oc­cuper de son asso­cia­tion, « Fête le Mur », et qu’il occupe le poste de coor­don­na­teur national du para­tennis au sein de la Fédération Française de Tennis, Yannick Noah se fait discret depuis plusieurs années.

L’occasion était donc belle pour le célèbre quoti­dien anglais, The Telegraph, de prendre des nouvelle du dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros, qui a répondu aux ques­tions au télé­phone depuis Hawaï, où il est en vacances avec sa famille.

Et il en a profité pour faire une grosse confes­sion au sujet d’une escro­querie subie au cours de sa carrière de joueur. Il a en effet été victime d’une célèbre arna­queuse qui se faisait appeler, Miranda Grosvenor, mais son véri­table nom était en réalité, Whitney Walton.

Cette femme, décédée en 2016, a passé près de 20 ans de sa vie a soutiré de l’argent et des bijoux à des dizaines de célé­brités… au télé­phone. Tout cela grâce à une voix séduc­trice et envoû­tante. Yannick Noah fait donc partie de ses nombreuses victime comme il l’a révélé lors de l’en­tre­tien. Extrait.

« Vers la fin de notre conver­sa­tion d’une heure, je l’interroge sur un détail intri­gant que j’avais relevé dans une critique de l’autobiographie en fran­çais de Noah, *Secrets etc…*, où il était dit qu’il « s’était laissé séduire en croyant qu’une femme qu’il n’avait jamais rencon­trée autre­ment qu’au télé­phone était la femme de ses rêves ». Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une escroque qui avait réussi à soutirer à Noah des cadeaux, de l’argent et des bijoux. Lorsque je fais part de ce commen­taire à Noah, il me répond par les quatre phrases poétiques qui figurent au début de cet article. Puis il glousse et ajoute : « Whitney Walton. Fais des recherches sur elle. Tu verras que j’étais l’un des types qu’elle a séduits. Tu vas lire quelque chose de très inté­res­sant, de très drôle. » »