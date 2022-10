À l’oc­ca­sion de la sortie de son nouvel album, Yannick Noah a donné une grande inter­view à nos confrères du JDD dans laquelle il est notam­ment revenu sur sa grande décep­tion de ne pas être davan­tage présent dans les travées de Roland‐Garros. L’ancien 3e joueur mondial a égale­ment parlé de sa répu­ta­tion dans les médias. Et comme souvent avec Yannick, la langue de bois n’est pas à l’honneur.

« Entre mon image et mes convic­tions huma­ni­taires, un truc n’al­lait pas. Je ne voulais plus être le nègre de service, je voulais exprimer des choses. Je peux me tromper, dire des conne­ries, mais si on me pose une ques­tion, je réponds. Et pendant ce temps, je me fais chier à écouter des gens qui disent toujours les mêmes choses, à commencer par les spor­tifs. Je suis donc passé de numéro un à… inexistant ! »