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Yannick Noah : « Si j’avais su, je n’au­rais pas gagné Roland‐Garros. Tu gagnes un Grand Chelem et tu t’oc­cupes des culottes, des slips et des fringues de l’équipe »

Par
Thomas S
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Yannick Noah n’a pas perdu son sens de l’hu­mour, bien au contraire. 

Actuel capi­taine de l’équipe de France de tennis‐fauteuil, le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros a récem­ment partagé, sur son compte Instagram, une vidéo pleine d’ironie à propos de son véri­table rôle au sein de l’équipe, bien loin de ce que certains peuvent imaginer. 

« Je suis capi­taine, respon­sable de l’équipe de France, alors tu te demandes, ça consiste en quoi ? Bah viens voir. Je m’occupe des culottes, des slips et des fringues de l’équipe. Tu gagnes un Grand Chelem et voilà comment tu finis », a lâché avec humour Yannick avant de suren­chérir, toujours avec beau­coup de second degré. « Je remercie vrai­ment Gilles (Moretton) et la FFT d’avoir pensé à moi car c’est vrai­ment un boulot passion­nant. Si j’avais su, je n’au­rais pas gagné Roland, j’au­rais été peinard. »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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