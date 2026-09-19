Yannick Noah n’a pas perdu son sens de l’hu­mour, bien au contraire.

Actuel capi­taine de l’équipe de France de tennis‐fauteuil, le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros a récem­ment partagé, sur son compte Instagram, une vidéo pleine d’ironie à propos de son véri­table rôle au sein de l’équipe, bien loin de ce que certains peuvent imaginer.

« Je suis capi­taine, respon­sable de l’équipe de France, alors tu te demandes, ça consiste en quoi ? Bah viens voir. Je m’occupe des culottes, des slips et des fringues de l’équipe. Tu gagnes un Grand Chelem et voilà comment tu finis », a lâché avec humour Yannick avant de suren­chérir, toujours avec beau­coup de second degré. « Je remercie vrai­ment Gilles (Moretton) et la FFT d’avoir pensé à moi car c’est vrai­ment un boulot passion­nant. Si j’avais su, je n’au­rais pas gagné Roland, j’au­rais été peinard. »