Yannick Noah n’a pas perdu son sens de l’humour, bien au contraire.
Actuel capitaine de l’équipe de France de tennis‐fauteuil, le dernier vainqueur français de Roland‐Garros a récemment partagé, sur son compte Instagram, une vidéo pleine d’ironie à propos de son véritable rôle au sein de l’équipe, bien loin de ce que certains peuvent imaginer.
« Je suis capitaine, responsable de l’équipe de France, alors tu te demandes, ça consiste en quoi ? Bah viens voir. Je m’occupe des culottes, des slips et des fringues de l’équipe. Tu gagnes un Grand Chelem et voilà comment tu finis », a lâché avec humour Yannick avant de surenchérir, toujours avec beaucoup de second degré. « Je remercie vraiment Gilles (Moretton) et la FFT d’avoir pensé à moi car c’est vraiment un boulot passionnant. Si j’avais su, je n’aurais pas gagné Roland, j’aurais été peinard. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 18:08