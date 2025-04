Alors que l’équipe de France n’est pas parvenue à remonter en divi­sion 1 de la Billie Jean King Cup suite à sa défaite contre la Belgique et que Julien Benneteau a reproché à certaines joueuses, dont Caroline Garcia, de ne pas assumer leurs respon­sa­bi­lités, l’an­cienne membre de l’équipe belge, Yasaline Bonaventure, retraitée depuis quelques semaines et ancienne 81e mondiale, a tenu à répondre au capi­taine français.

Et selon elle, Benneteau s’est tout simple­ment trompé dans sa sélec­tion en ne choi­sis­sant pas les joueuses les plus en formes et déterminées.

Commence déjà par sélec­tionner des filles qui rêvent d’être dans l’équipe de France et qui ont fait un super début de saison, qui sont en forme physi­que­ment et qui ont la dalle.. Rien contre les filles sélec­tion­nées, puisque c’est le choix du capitaine. — Ysaline Bonaventure (@YsaBona) April 15, 2025

Décidément, les choix et les propos de Julien Benneteau font beau­coup parler, même hors des fron­tières de l’Hexagone.