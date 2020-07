Cet entretien a été réalisé dans le numéro 75 de notre magazine sorti il y a une semaine.

Le directeur technique national revient pour We Love Tennis Magazine sur la genèse du Challenge Elite FFT, tournée organisée par la Fédération française de tennis dans le cadre d’un plan de soutien de 36 millions d’euros.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont l’idée du Challenge Elite FFT a vu le jour ?

Très tôt, lors de la crise sanitaire, Thierry Ascione, avec qui nous travaillons, nous a sensibilisés sur l’idée de préempter la longue période de pause qui s’annonçait. Cela nous a permis de bien préparer le tout, de nous fixer un calendrier, de commencer à en parler aux joueurs, aux coachs, mais aussi de trouver les clubs qui allaient pouvoir nous accueillir.

Quel a été l’accueil réservé à cette initiative ?

Ultra-positif, car tout le monde a clairement envie de jouer, s’entraîner dans de bonnes conditions, retrouver l’adrénaline de la compétition. Les champions vivent pour cela. Il fallait donc trouver une solution dans la mesure où l’on ne savait pas vraiment quand le circuit allait pouvoir redémarrer.

Maintenant, c’est le cas.

C’est vrai et nous attendions aussi ce calendrier pour pouvoir caler de notre côté les dates, mais aussi la surface. Cette tournée est donc aussi une véritable préparation pour les échéances qui arrivent. Quelque part, c’est un camp d’entraînement itinérant pour nos meilleurs joueurs. Nous jouerons donc sur dur avec en ligne de mire l’US Open. Il devrait logiquement faire beau, nous serons vraiment proches des conditions de la tournée américaine en août.

Ce circuit est donc réservé aux Tricolores ?

Oui, exclusivement, et il n’y aura pas de cas particulier. Il doit permettre à notre élite de se sentir soutenue. C’est le rôle de la DTN et donc de la FFT d’être là dans cette période compliquée. Cette tournée s’inscrit aussi parfaitement dans le plan de soutien et de relance de 36 millions d’euros qui a été voté par le comité exécutif. De plus, elle sera une belle vitrine du tennis de haut niveau. Enfin, le fait d’impliquer les clubs est un vrai signe positif que nous donnons.

C’est-à-dire ?

Le club est le poumon de la pratique du tennis. Au plus haut niveau comme dans la pratique loisir, c’est là que ça se passe. D’ailleurs, parallèlement au Challenge Elite FFT, nous avons entrepris un travail pour relancer le circuit CNGT. Des tournois qui avaient été annulés ont été reprogrammés, car il faut aussi penser à tous les joueurs, pas seulement ceux qui font partie du Top 250. Les tournois du CNGT ont toujours fait partie de l’écosystème. Certains ont été durement touchés par la crise sanitaire. Là encore, il fallait prendre des décisions rapides et reconstruire ce qui avait été détruit.

Pourquoi avoir fait le choix d’un format sous forme de poules avec des matchs en deux sets gagnants et super tie-break ?

Cela répondait à deux exigences. D’un côté, le fait de pouvoir matcher et de ne pas rentrer tout de suite dans un format à élimination directe ; de l’autre, ne pas prendre le risque d’avoir des duels trop longs. Après une longue période d’inactivité, il faut absolument respecter des protocoles pour ne pas contracter une blessure. C’est donc une reprise progressive et intensive, tout en prenant certaines précautions.

Avez-vous l’assurance que les meilleurs seront présents ?

Les inscriptions sur chaque étape sont ouvertes à tous, comme pour un tournoi classique. Le cut se fera donc en fonction des places disponibles selon son classement. Chez les hommes, nous aurons vingt inscrits et quatre invitations. Côté femmes, dix inscrites et deux invitations. Ce qui fera huit poules de trois chez les hommes et quatre poules de trois chez les femmes. À l’issue des poules, le tableau démarrera par les quarts de finale. Chaque étape de la tournée se déroulera sur une semaine avec des plages de repos suffisantes entre les matchs. Nous sommes donc dans un mode tournoi qui induit une dynamique et des réflexes que les athlètes connaissent bien.

À notre connaissance, aucune compétition comme celle-ci n’est organisée par une fédération dans les autres pays.

Il y a de vraies similitudes avec ce que la Grande-Bretagne a mis en place, mais par rapport aux autres initiatives européennes, nous sommes dans le format presque classique d’une exhibition avec un soutien plus privé qu’institutionnel.

Et au milieu de tout ça, il y a l’ovni UTS…

L’UTS est innovant, les tests qui y sont faits sont intéressants. De plus, les joueurs présents ont pu taper la balle dans de très bonnes conditions, et les règles sanitaires sont respectées comme il se doit. C’est aussi l’une de nos préoccupations majeures pour ce Challenge Elite FFT.